В Одессе под колесами авто погибла 15-летняя девушка и пострадал 21-летний мужчина — водитель скрылся
В Одессе в результате наезда на двух пешеходов автомобиля Opel погибла 15-летняя девушка и травмирован 21-летний парень. Его доставили в больницу с переломом ноги.
Об этом УНН сообщили в полиции Одесской области.
Предварительно установлено, что на людей водитель легковушки наехал на пешеходном переходе. С места дорожно-транспортного происшествия водитель скрылся.
Сначала для его задержания в действие была введена специальная полицейская операция «Перехват».
«Работники патрульной полиции обнаружили указанный автомобиль на улице Лунина. Полицейская операция «Перехват» снята. Розыск злоумышленника продолжается», — отметили в полиции.Tweet