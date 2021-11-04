В Одессе под колесами авто погибла 15-летняя девушка и пострадал 21-летний мужчина — водитель скрылся

В Одессе в результате наезда на двух пешеходов автомобиля Opel погибла 15-летняя девушка и травмирован 21-летний парень. Его доставили в больницу с переломом ноги.

Об этом УНН сообщили в полиции Одесской области.

Предварительно установлено, что на людей водитель легковушки наехал на пешеходном переходе. С места дорожно-транспортного происшествия водитель скрылся.

Сначала для его задержания в действие была введена специальная полицейская операция «Перехват».

«Работники патрульной полиции обнаружили указанный автомобиль на улице Лунина. Полицейская операция «Перехват» снята. Розыск злоумышленника продолжается», — отметили в полиции.