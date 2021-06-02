В Одессе полицейская торговала похищенным из вещдоков кокаином по $120 за грамм

Стали известны подробности вчерашнего задержания сотрудника полиции, которую подозревают в торговле наркотиками, проходившими по уголовным делам как вещественные доказательства.

Как сообщили наши источники в прокуратуре, следствие установило, что капрал отдела логистики Киевского райотдела (ныне первого отдела полиции Одессы) Милена М. похитила полкилограмма кокаина и продавала его по цене в 120 долларов США за один грамм.



Вместе с ней также задержали двоих гражданских посредников. // «Думская»