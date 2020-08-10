В Одессе пьяный «полковник» ездил на «евробляхе» по пляжу и цеплялся к отдыхающим (видео)

В ночь на понедельник, 10 августа, в Одессе задержали крепко выпившего водителя, который на престижном авто разъезжал и задевал людей на пешеходной дорожке пляжа «Лузановка».

Изначально информация и видео об этом инциденте в курортной (пляжной) зоне Сувовровского района появилась в социальных сетях. Там четко видно, как неизвестный мужчина крепкого телосложения выясняет отношения — сначала с отдыхающими, а затем и с правоохранителями. При этом он употребляет «крепкие» выражения, а также грозит во всем разобраться, используя личные связи.

Потом сообщили, что нарушитель «представился полковником и размахивал при этом какой-то ксивой». Другие со ссылкой на очевидцев утверждали, что он представился полковником то ли полиции, то ли Южного оперативного командования…

В итоге все сходились на том, что его задержали. Более того, с применением спецсредств — надели наручники, как на него, так и на его взрослого сына, который также находился в авто.

«ФАКТЫ» обратились в региональный главк Нацполиции, где авторитетно заявили, что этот правонарушитель никакого отношения к полиции не имеет. «Этой историей занимались бойцы Нацгвардии, и они в курсе всего происшедшего», — сказали в главке.

В пресс-службе Нацгвардии (НГУ) подтвердили, что поздно вечером 9 августа к их бойцам, патрулировавшим Сувровский район, недалеко от пляжа «Лузановка», обратились граждане.

«Они попросили остановить водителя, который, двигаясь пешеходной зоной центральной аллеи на автомобиле с иностранной регистрацией, задел несколько человек. Военнослужащие НГУ обнаружили водителя, от которого был слышен резкий запах алкоголя. Гражданин вел себя вызывающе и пытался спровоцировать драку с другими людьми, в том числе правоохранителями. Наряд Нацгвардии был вынужден применить к правонарушителю меры физического воздействия и спецсредства. После чего на место происшествия был вызван экипаж патрульной полиции. Для проведения дальнейшего расследования задержанного передали работникам Нацполиции», — детализировали в пресс-службе НГУ.

На уточняющий вопрос относительно наличия у задержанного звания полковника и соответствующего документа ответили: «Во время установления личности нарушитель предоставил документы члена одной из общественных организаций, в которых было указано, что он является полковником…»

В управлении патрульной полиции региона сослались на то, что этим инцидентом «на месте занимались нацгвардейцы».

Выходит, ни одна из официальных местных правоохранительных структур почему-то не может (либо не желает) комментировать случившееся, а также «раскрывать» личность правонарушителя. Может быть, он действительно настоящий полковник либо даже генерал?.. // Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)