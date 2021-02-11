В Одессе торговцы контрафактными сигаретами напали на журналистов (видео)

Торговцы контрафактными сигаретами напали на журналистов «Седьмого канала» 10 февраля в Одессе возле Северного рынка.

Видеозапись нападения опубликовал «Седьмой канал» на своей странице в Facebook.

Съемочная группа отдела журналистских расследований «Нормально» готовила сюжет об одесском «черном рынке» продажи контрабандных сигарет. Водитель Виктор Надюк и оператор Игорь Гвоздев столкнулись с агрессивным поведением группы мужчин, по-видимому кавказцев, которые подвезли новую партию сигарет в коробках.

По словам руководителя проекта «Нормально» Евгения Лысого, подъехал сын торговки сигаретами со своими товарищами. Они набросились на журналистов, выбили камеру из рук оператора и принялись угрожать.

Корреспонденты вызвали полицию. Нападавшие попытались скрыться на BMW и травмировали водителя Виктора Надюка. Врачи потом обнаружили у пострадавшего разрыв связок на левой ноге.

Полицейские догнали нападавших. Журналисты написали заявление в полицию о нападении на сотрудников СМИ и ждут реакции начальника областного управления Нацполиции Олега Беха. // trassae95.com