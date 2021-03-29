В Одессе владельцы кафе напали на патрульных, приехавших по вызову о нарушении карантина

Чтобы освободить правоохранителей, дверь вскрывали «болгаркой». Мэр города заявил, что отдельные кафе и рестораны продолжают работать «под крышей», несмотря на карантин.

В центре Одессы владельцы работающего кафе напали на двоих патрульных, приехавших по вызову о нарушении карантина.

Как сообщил УНИАН источник в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, инцидент произошел с 26 на 27 марта на улице Ланжероновской в кафе Mash Taproom.

По данным источника, в полицию поступило сообщение от местных жителей о том, что указанное кафе работает (громко звучит музыка), несмотря на карантин.

«На место прибыли патрульные, которые увидели, что дверь в заведение открыта. Возле входа курил мужчина, как выяснилось, повар, который пояснил, что внутри находятся владельцы. Патрульные вошли внутрь, после чего пьяный хозяин кафе на ключ закрыл дверь изнутри, и заявил, что полиция – на его собственной территории, и он имеет право делать все, что хочет», — рассказал правоохранитель.

По данным источника, владельцы кафе (отец и сын) вели себя неадекватно. В частности, бросались на полицейских, срывали с них защитные маски, отказались открыть входную дверь, бросали в них бутылками с пивом, угрожали физической расправой.

К кафе прибыло еще несколько экипажей патрульной полиции, но пройти внутрь они не смогли из-за закрытых дверей. Поэтому были вызваны сотрудники ГСЧС, которые вскрыли их при помощи спецоборудования. Нарушителей доставили в отдел полиции.

По данным источника, в вышеназванном заведении находились посетители, которые в происходящее не вмешивались.

В Управлении патрульной полиции в Одесской области УНИАН сам факт случившегося подтвердили.

«Действительно, был сигнал о нарушении карантина… В райотдел полиции были доставлены двое граждан – 1968-го и 1990 годов рождения», — рассказали в управлении.

В отношении старшего мужчины составлено два админпротокола по ст. 173 (мелкое хулиганство) и 185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского) КУоАП.

Как отмечается, в действиях мужчин также усматриваются нарушения, подпадающие под ряд статей Уголовного кодекса Украины, в частности, из-за угроз жизни правоохранителей и незаконного лишения свободы.

Сегодня, 29 марта, мэр Одессы Геннадий Труханов на заседании оперативного штаба заявил, что минувшие выходные показали, как выполняются в городе карантинные меры.

Он отметил, что законопослушные предприниматели закрыли свои кафе, рестораны и в силу определенных причин вынуждены нести убытки.

«А те, у кого хорошая «крыша», или кого прикрывают различные органы, те спокойно себе работали и зарабатывали», — заявил мэр. Он сказал, что не станет озвучивать названия заведений, но попросил их владельцев, хотя бы принять меры для соблюдения клиентами социальной дистанции.

В Интернете очевидцы утверждают, что конфликт на Ланжероновской между местными жителями и владельцами кафе Mash Taproom длится давно. В частности, люди неоднократно жаловались на громкую музыку, на место приезжали патрульные, но повлиять на хозяина заведения не смогли – нарушения постоянно повторяются.