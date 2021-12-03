В Одессе юные подонки разбили камнями окна в новом «Дунайском экспрессе» (фото)

Подростки забросали камнями новый поезд «Укрзализныци», который курсирует между Одессой и Измаилом. В одном из вагонов разбили окно входной двери.

Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци«.

Отмечается, что на камеру видеорегистратора попала группа подростков, которые в Одессе возле Иванковского путепровода забросали новый дизель-поезд камнями. В результате нападения разбито окно входной двери поезда.

В полицию уже сообщили об инциденте. В результате инцидента никто не пострадал. В компании оценивают нанесенный ущерб.

«Укрзализныця возмущена такими действиями хулиганов по отношению к совершенно новому поезду, который тысячи жителей Одесской области ждали многие годы» , – отметили в компании.

Стоит отметить, что «Дунайский экспресс» запустили 20 ноября. // УНИАН