В Одессе задержали троих воров-иностранцев, которые орудовали в маршрутках, подъездах, авто

Полицейские задержали троих мужчин из Закавказья и соседней страны, которые совершили ряд краж в Одессе и области.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП.

Один из них на улице Ильфа и Петрова в Одессе похитил сумку из автомобиля местной жительницы с деньгами и личными вещами почти на шестнадцать тысяч гривен. Мужчина воспользовался тем, что женщина, припарковавшись и открыв дверь машины, на минуту отвлеклась. Потерпевшая заметила злоумышленника уже тогда, когда тот бросился бежать, и стала звать на помощь, что позволило задержать его по горячим следам. Следователи объявили правонарушителю подозрение в покушении на кражу по ч.2 ст.15, ч.3 cт.185 Уголовного кодекса Украины, а суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. За содеянное иностранцу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Еще один 44-летний мужчина в одесской маршрутке незаметно вытащил из рюкзака молодой девушки кошелек с деньгами и банковской картой. Она заметила это, когда вышла из автобуса в одном из спальных районов города. Его задержали по горячим следам на улице Академика Королева. Мужчине сообщили о подозрении в краже по ч.1 ст.185 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит наказание в виде штрафа от одной до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественных работ на срок от восьмидесяти до двухсот сорока часов или ограничение свободы на срок до пяти лет.

А третий правонарушитель в одном из сел Лиманского района пытался похитить велосипед из подъезда многоэтажки. Злоумышленнику помешал сосед потерпевшей. Остановив незнакомца, который ехал на чужом велосипеде, мужчина на всякий случай вызвал полицию. Действия злоумышленника следователи квалифицировали как покушение на кражу по ч.2 ст.15 и ч.1 ст.185 Уголовного кодекса Украины. // 048.ua