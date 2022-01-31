В Одессе женщина с револьвером хотела ограбить киоск (фото)
Грабительницу задержали сотрудники батальона полиции особого назначения.
В Одессе задержали 55-летнюю женщину, которая пыталась ограбить киоск.
Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, преступление совершено в конце прошлой недели в центре города, на ул. Новосельского.
«Повредив витринные стекла киоска, злоумышленница пригрозила 63-летней продавщице револьвером и велела отдать выручку, а когда поняла, что денег в кассе нет, бросилась бежать», — говорится в сообщении.
Через несколько кварталов подозреваемую задержали работники батальона полиции особого назначения, которым о случившемся сообщила потерпевшая. Злоумышленницу передали следователям территориального подразделения полиции. // УНИАНTweet