В Одесской области 17-летнюю воровку осудили за три кражи и угон мопеда

В Подольском районе Одесской области осуждена 17-летняя девушка, совершившая три кражи и похищение мопеда.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

Отмечается, что первой кражей, которую совершила несовершеннолетняя, стал тонометр из легкового автомобиля. После вмешательства полиции она вернула имущество потерпевшей, но продолжила совершать преступления. В частности, в дальнейшем она украла мужскую сумку из иномарки, женские кроссовки и куртку из частного дома, а также угнала мопед своего знакомого.

Правоохранители разоблачили девушку, все вещественные доказательства изъяли и вернули владельцам, а ей объявили подозрение по ч. 2 и ч. 3 ст. 185 (кража) и ч. 3 ст. 289 (угон) Уголовного кодекса Украины и направили в суд обвинительный акт.

Суд, оценив собранные доказательства, признал обвиняемую виновной и назначил ей наказание в виде пяти лет лишения свободы с испытательным сроком в один год. В течение года несовершеннолетняя будет под надзором органа пробации, в случае повторного совершения правонарушения в этот период ей будет грозить реальный срок. // УНИАН