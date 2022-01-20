В Одесской области 23-летний экс-квартирант до смерти избил и ограбил женщину

Фигурант ранее арендовал у потерпевшей жилье. Жертву он обвинил в краже.

В Одесской области 23-летний парень до смерти избил пенсионерку табуреткой и забрал телевизор.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

Так, в правоохранительные органы и скорую помощь обратилась жительница Дальницкой объединенной общины. Она заявила, что обнаружила свою пожилую соседку в бессознательном состоянии, та лежала в крови на полу. По ее словам, она пришла в дом потерпевшей, которой помогала по хозяйству.

Пенсионерку доставили в больницу в состоянии комы, с открытой черепно-мозговой травмой и переломом основания черепа. В лечебном учреждении потерпевшая скончалась.

Заявительница обратила внимание, что из дома исчез телевизор. Поисками мужчины занялись оперативники. Они установили личность подозреваемого и задержали его в городе Черноморск (Одесская обл.). Злоумышленником оказался 23-летний парень, который ранее арендовал у жертвы комнату. Подозреваемый признался, что приходил к пенсионерке за деньгами, которые она якобы у него украла летом прошлого года, когда он у нее проживал. Сейчас парень решил отобрать «украденное».

Он приехал домой к 67-летней жительнице Дальницкой объединенной территориальной общины, забрал у хозяйки телевизор… Она сопротивлялась, тогда подозреваемый толкнул ее на пол, и бил ее по голове ногами и деревянной табуреткой», — рассказали в полиции.

Фигурант задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Его действия квалифицированы как разбой, связанный с причинением тяжких телесных повреждений (ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины). За совершенное преступление молодому мужчине грозит лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.