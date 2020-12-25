В Одесской области два ребенка получили огнестрельные ранения, попав в «ловушку для воров»

Сегодня в Лиманском районе Одесской области две шестилетние девочки получили огнестрельные ранения.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП.

По предварительной информации, дети играли во дворе и забежали в сарай, где сработало самодельное устройство, которое отец одного из них установил для отпугивания воров. Родители в это время находились в доме.

В результате — одна девочка получила огнестрельное ранение дробью обеих ног, ее подружка — ранение живота. Обе госпитализированы. В настоящее время их состояние удовлетворительное.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа территориального отдела полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по статье 128 (Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) и ч.1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины. // Рупор Одессы