В Одесской области «мститель» сжег автобус и грузовик односельчанина (фото)
Злоумышленнику грозит десять лет тюрьмы.
В Одесской области мужчина поджег автобус и грузовик односельчанина, которому решил отомстить.
Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, о том, что неизвестный поджег припаркованные возле двора транспортные средства, в правоохранительные органы сообщил их владелец. Преступление совершено на территории Успеновской территориальной громады.
В ходе оперативно-следственных действий установлено, что подозреваемый – 32-летний местный житель, который поджег автобус и грузовик односельчанина.
Как выяснилось, между 35-летним потерпевшим и злоумышленником произошел конфликт.
«Таким образом, мужчина отомстил владельцу транспортных средств», — рассказали в главке.
Мужчине объявили подозрение в умышленном уничтожении имущества путем поджога.
В рамках производства, начатого по ч. 2 ст.194 Уголовного кодекса Украины, назначен ряд экспертиз. За содеянное ему грозит лишение свободы на срок от трех до десяти лет. // УНИАН
Tweet