В Одесской области мужчина избил женщину и сжег вместе с домом из-за отказа в интиме

Мать погибшей успела выбраться из горящего жилища через окно. Суд вынес приговор нападавшему.

Белгород-Днестровский горрайонный суд Одесской области к 12 годам тюрьмы приговорил мужчину, который избил жену за отказ в интиме и поджег ее дом.

Об этом говорится в приговоре суда.

Как отмечается, фигурант — уроженец села Пасечное Саратского района Одесской области, ранее неоднократно судимый за кражи.

Вечером 3 января 2018 года обвиняемый в одном из сел указанного района проводил домой знакомую, с которой они вместе были в гостях. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения пытался склонить ее к интимной близости, но та отказалась.

Через некоторое время, в тот же вечер, злоумышленник проник в дом пострадавшей, разбив стекло входной двери. Он снова принуждал женщину к половому акту, а когда она отказалась, много раз ударил ее по голове и лицу табуретом с металлическими ножками. Жертва потеряла сознание.

Кроме того, как говорится в документе, злоумышленник увидел в доме ее пожилую мать. Силой затолкал пенсионерку на кухню и подпер холодильником входную дверь, чтобы та не могла выйти.

Затем, чтобы скрыть следы преступления, поджег шторы у двери и диван в комнате, где была младшая женщина. После этого фигурант убежал домой.

В результате поджога огонь охватил дом, но пенсионерка спаслась, сумев выбраться из жилья через окно.

В горящем доме обнаружили мертвой ее дочь. Согласно выводам экспертизы, погибшая получила не менее 15 ударов по голове и лицу, а также не менее 10 ударов по рукам, которые выставляла вперед для защиты. Однако, получив тяжелые травмы, скончалась она от отравления продуктами горения.

Суд признал фигуранта виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности, в умышленном убийстве и приговорил к наказанию в виде 12 лет лишения свободы. // УНИАН