В Одесской области мужчина во время охоты застрелил своего друга

Мужчина сам уведомил полицию об инциденте.

В Одесской области в Измаильском районе во время охоты смертельное ранение достал один из охотников.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения полиции.

Там отметили, что к ним самостоятельно обратился 64-летний житель Сафьяновской ОТГ, который и рассказал, что застрелил собственного товарища на охоте.

«От ранения в грудь 49-летний пострадавший погиб на месте. Правонарушитель пояснил, что целил в дичь, однако случайно попал в приятеля»,- информирует пресс-служба.

Правоохранители рассказали, что изъяли и доставили на экспертизу два охотничьих ружья. На исследование собираются отправить также тело погибшего.

Уголовное производство открыто по ч.1 ст.119 (убийство, совершенное по неосторожности) Уголовного кодекса Украины. // УНИАН