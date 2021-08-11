В Одесской области неизвестные блокировали движение пассажирского поезда и разбили стекла в дверях вагона
Нападение произошло на перегоне Фундуклеевка – Цибулево. Никто из пассажиров не пострадал.
В Одесской области неизвестные блокировали движение пассажирского поезда и разбили в нем окно. Никто из пассажиров не пострадал.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в региональном филиале «Одесская железная дорога» АО «Укрзализныця».
Отмечается, что нападение на поезд № 6505 сообщением Знаменка — Шевченко произошел на перегоне Фундуклеевка – Цибулево.
«Группа неизвестных блокировала движение поезда, разместив на железнодорожных путях резиновые шины и камни. Они также разбили стекло в дверях вагона поезда», — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что исключительно благодаря оперативным действиям машиниста поезда, наезд на препятствия удалось избежать.
На место происшествия вызвали полицию. Сейчас правоохранители разбираются в инциденте и разыскивают злоумышленников.
В филиале АО «Укрзализныця» отмечают, что Одесская железная дорога обеспокоена ситуацией.
«Подобные вмешательства препятствуют стабильной работе железной дороги, наносят значительный материальный ущерб, создают крайне опасные условия для функционирования железнодорожного транспорта и угрожают вероятностью возникновения аварийных ситуаций, что может привести даже к человеческим жертвам», — заявили в филиале.Tweet