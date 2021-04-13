В Одесской области несколько месяцев держали в заложниках и пытали двух граждан Греции

В Одесской области правоохранители освободили двух граждан Греции, которых несколько месяцев держали в заложниках и пытали. Группа злоумышленников похитила греков, чтобы завладеть их имуществом.

Полиция установила, что похищение 55-летнего грека и его 27-летнего племянника произошло в феврале 2021 года. Путем пыток и угроз злоумышленники завладели 600 тысячами евро и шестью квартирами в элитных районах Одессы.

Правоохранители установили место, где держали иностранцев, и сегодня провели спецоперацию для их освобождения. В ходе спецоперации были задержаны двое подозреваемых в похищении и пытках граждан Греции.

«В то же время продолжается активная фаза реализации, проводятся следственные действия, в том числе обыски. Устанавливается круг всех лиц, причастных к преступлению, их действиям будет дана правовая оценка», — добавили в полиции.

РБК-Украина