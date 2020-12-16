В Одесской области организаторы азартных онлайн-игр угрожали полицейским убийством

У злоумышленников изъят автомат Калашникова. Один из фигурантов угрожал полицейским убийством.

В Одесской области пресечена деятельность злоумышленников, организовавших проведение азартных онлайн-игр.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, установлено, что на территории Одессы и области действует группа, которая организовала деятельность интерактивных игорных заведений.

Злоумышленники обеспечивали систематическую работу этих учреждений, связанную с незаконным игорным бизнесом, где игрокам за определенную плату предоставлялась возможность участия в азартных играх, лотереях, в том числе в сети Интернет.

Как уточнили в пресс-службе, вечером 15 декабря проведены обыски в четырех заведениях: в Одессе – на улицах Королева и Филатова, в селе Усатово (Беляевский район области), а также по местам проживания организаторов незаконного бизнеса, в автомобилях и в офисных помещениях.

Во время этих следственных действий правоохранители обнаружили и изъяли более 200 единиц компьютерной техники со специальным программным обеспечением, флэш-накопители, носители информации, черновые записи с указанием клиентской базы, черновую бухгалтерию, почти 2 млн грн, более $60 тыс., мобильные телефоны, оружие и патроны.

По данным Главного управления Нацполиции в Одесской области, соответствующие мероприятия проводили при силовой поддержке спецподразделений «КОРД» и «ТОР». Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 203-2 Уголовного кодекса («занятие игорным бизнесом»).

Помимо денег и компьютеров, у злоумышленников изъят автомат Калашникова и 150 патронов к нему.

«Во время обыска один из фигурантов угрожал работникам полиции убийством», — сообщили в главке.

Данное событие квалифицировано по ч. 1 ст. 345 Уголовного кодекса («угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа»), которая предусматривает до трех лет лишения свободы.

По результатам проведенных обысков дополнительно в ЕРДР внесены сведения по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса («незаконное обращение с оружием и боевыми припасами»).

Все изъятое направлено на экспертизу, по результатам которой будут приниматься решения о привлечении правонарушителей к ответственности согласно действующему законодательству.