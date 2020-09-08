В Одесской области отвергнутый ухажер сломал нос продавщице цветов

57-летний правонарушитель зашел в местный магазин поздно вечером и начал приставать к женщине. Когда потерпевшая оттолкнула незнакомца, перекинув на него воду из-под цветов, он ударил ее в лицо и сломал нос.

Сообщили в Любашевском отделении полиции в Одесской области

61-летняя пострадавшая немедленно набрала номер полицейской спецлинии «102». На место происшествия оперативно выехала следственно-оперативная группа территориального отделения полиции и задержала злоумышленника по горячим следам.

Действия мужчины, судимого за наркопреступления, следователи квалифицировали по ч. 1 ст. 122 (Умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. За содеянное фигуранту грозят исправительные работы на срок до двух лет или ограничение свободы на срок до трех лет, либо лишение свободы на срок до трех лет. // 048.ua