В Одесской области полицейский начальник попался на взятке в день назначения на должность

Начальника отдела №1 Одесского районного управления полиции №2 (Доброслав) полковника полиции Владимира Панченко задержали вчера по подозрению в получении неправомерной выгоды.

Об этом «Думской» сообщил источник в прокуратуре.

Интересно, что наручники на офицера надели в тот самый день, когда его утвердили в должности. До этого почти месяц он был временно исполняющим обязанности.

Задержание произвели на 23 км автодороги Одесса-Южный сотрудники ГБР и СБУ.

По данным следствия, Панченко вымогал и получил 4 тысячи долларов США за закрытие уголовного производства, начатого по факту подделки документов.

В административном здании отдела полиции прошли обыски.