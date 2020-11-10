В Одесской области пьяный водитель с женой сбежали с места ДТП, бросив погибшего пассажира (фото, видео)

Сегодня в Беляевском районе Одесской области пьяный водитель с супругой бросили в перевернувшемся автомобиле погибшего пассажира и скрылись.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, ДТП произошло возле села Выгода.

По предварительным данным, водитель автомобиля Mazdа, не справившись с управлением, съехал с трассы в кювет, затем автомобиль столкнулся со столбом и перевернулся.

Отмечается, что пассажир, сидевший на заднем сиденье, погиб мгновенно. 32-летний водитель с женой, которая также была в машине, покинули место происшествия.

«Однако полицейские их разыскали и сейчас проводят мероприятия по установлению обстоятельств ДТП», — сообщили в главке.

У водителя были явные признаки алкогольного опьянения. Вместе с тем, как заявили в полиции, для установления факта употребления алкоголя, мужчину направили на медицинское освидетельствование.

На месте аварии работает следственная группа. Решается вопрос об открытии производства по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины и задержании водителя в порядке ст. 208 УПК. // УНИАН