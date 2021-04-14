В Одесской области убийце двух человек грозит пожизненное заключение

В Одесской области 45-летний мужчина убил мужчину и бывшую сожительницу, нанеся им многочисленные ножевые поранее. Фигуранту грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение.

Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

13 апреля в Подольском районе Одесской области обнаружили тела 45-летней женщины и 57-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. По заключению эксперта, смерть потерпевших наступила в результате острой кровопотери.

Установлено, что к преступлению причастен 45-летний бывший сожитель погибшей. Его задержали в порядке статьи 208 УПК Украины и объявили подозрение по п.1 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

“Оперативники установили, что в тот вечер злоумышленник употреблял алкогольные напитки вместе с погибшими и между ними возникла ссора. Подозреваемый ушел из дома, а через некоторое время вернулся, чтобы расквитаться с собутыльниками словесных образе. Преступный умысел он воплотил в жизнь с помощью ножа — женщина получила от него пять ножевых ранений, а мужчина около тридцати. Сейчас в рамках уголовного производства проводятся следственные действия под процессуальным руководством местной прокуратуры: назначены экспертизы, правоохранители заботятся об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей ”, — прокомментировал событие начальник Подольского районного управления полиции Александр Ноздратенко.

За умышленное убийство двух лиц фигуранту грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение.