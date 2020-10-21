В Одесской области взрывом повредили машину кандидата в депутаты (фото)

Кандидат в депутаты от «Батьківщини» Андрей Бабенко с ранением головы попал в больницу.

Как сообщает «Думская», покушения произошло в районе автозаправки у села Курган Беляевского района. Машина кандидата и директора охранного агентства «Самсон» получила повреждение.

Издание публикует фото авто, правая сторона которого иссечена осколками, одно стекло в машине выбито.

Отмечается, что сам Бабенко попал в частную клинику в тяжелом состоянии — его готовят к операции. // Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»