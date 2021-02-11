В Одесской области задержали 16-летнего живодера «со стажем», замучившего кота

В Одесской области задержали 16-летнего подростка по подозрению в убийстве животного. Как отмечается, в прошлом году подросток уже попадал в поле зрения правоохранителей за совершение аналогичных действий.

Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.

Событие произошло в одном из населенных пунктов Куяльницкой ОТО Подольского района.

Местная жительница позвонила на спецлинию «102» и сообщила, что посреди улицы стоит самодельный деревянный крест, на котором гвоздями прибито тело мертвого кота.

После осмотра места происшествия полицейские внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины.

Личность правонарушителя установили, это 16-летний житель поселка Гонората, с которым проводятся неотложные следственные действия.

«В прошлом году подросток уже попадал в поле зрения правоохранителей за совершение аналогичных действий. Впереди допросы свидетелей, назначение экспертиз, после чего будет решаться вопрос об объявлении ему подозрения, — прокомментировал событие и.о. начальника Подольского районного управления полиции Александр Ноздратенко. — За совершенное законом предусмотрена ответственность в виде штрафа от одной до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет».