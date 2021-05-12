В Одесской области задержали браконьера, выловившего крабов на 3 миллиона (фото)

Патрулируя побережье, одесские пограничники задержали 40-летнего мужчину, который ловил краснокнижных крабов.

Об этом сообщает корреспондент Украинской Службы Информации со ссылкой на пресс-центр пограничной службы.

Браконьер вручную выловил более полусотни травяных крабов, ловля которых запрещена законом. Пограничники подсчитали, что убыток, который мужчина мог нанести государству, составляет почти 3 млн грн.

Всех крабов отпустили назад в море.

Отметим, что в 1970-х годах травяной краб был популярным объектом любительского лова, из-за чего популяция десятиногих начала резко сокращаться, и их занесли в Красную книгу.