В Одесской области задержали двух браконьеров, наловивших кефали на миллион гривень

У браконьеров изъяли более 200 килограммов рыбы, резиновую лодку и более 490 метров сетей.

В Одесской области задержали двоих браконьеров, которые наловили кефали на 1 млн грн.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции, разоблачили браконьеров на Тузловских лиманах полицейские и пограничники.

Мужчины, в возрасте 50-ти и 44-х лет, на озере Курудиол возле села Новомихайловка занимались незаконным рыбным промыслом. Оба – жители Белгород-Днестровского района области. У них изъяли более 200 килограммов рыбы, резиновую лодку и более 490 метров сетей.

По предварительным подсчетам специалистов, браконьеры нанесли государству ущерб на сумму почти 1 млн 750 грн.

Сведения по факту незаконного занятия рыбным промыслом внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 249 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, Кабинет министров увеличил штрафы за незаконный вылов рыбы — в десятки и даже сотни раз, в зависимости от вида рыбы. В частности, за незаконный вылов карася теперь придется заплатить 1581 грн (вместо 17), окуня – 162 грн (вместо 17 грн), красноперки — 1564 грн (вместо 68 грн), щуки — 3468 грн (вместо 340), сома — 5117 грн (вместо 425), рака — 3332 (вместо 25 грн). // УНИАН