В Одесской области задержали подозреваемых в разбойном нападении на дом моряка (фото, видео)

Бандиты напали на дом, когда в нем были только жена моряка и малолетняя дочь.

Как сообщили УНИАН в Измаильском отделе полиции, подозреваемые, совершившие нападение в городе Измаил, задержаны 25 марта.

Отмечается, что преступление совершено в феврале текущего года.

«Ночью группа злоумышленников приехала к дому моряка, когда там были только его супруга и малолетняя дочь, а сам глава семьи находился в рейсе. В дом они проникли беспрепятственно, выследив, когда хозяйка выйдет во двор…», — рассказали в полиции.

Надев балаклавы, они избили молодую женщину, отобрали семейные сбережения – около 8 тыс. долл. и 4 тыс. грн, банковскую карточку, на счету которой находилось еще около 30 тыс. грн, золотые украшения, мобильные телефоны и т.д., после чего скрылись.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что преступление совершили четверо мужчин в возрасте от 37-ми до 49-ти лет: один – житель Измаила, трое – из города Белгород-Днестровский Одесской области, которые в настоящее время привлекаются к уголовной ответственности столичными правоохранителями за разбойное нападение и бандитизм.

Вчера при поддержке военнослужащих Национальной гвардии Украины и сотрудников Белгород-Днестровского отдела полиции при силовой поддержке батальона полиции особого назначения и спецподразделения «КОРД» по месту жительства фигурантов правоохранители провели 13 обысков. Изъяты вещи потерпевших, много огнестрельного оружия, боеприпасы, наркотические средства и пр.

Трем злоумышленникам объявлено подозрение по ч. 3 ст. 187 (разбой) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины. Они задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

По результатам обысков в Единый реестр досудебных расследований были внесены дополнительные сведения по фактам незаконного хранения наркотических веществ, незаконного обращения с оружием и боевыми припасами, а также незаконной переработкой оружия.

В настоящее время проводятся дальнейшие розыскные мероприятия, направленные на установление места нахождения четвертого соучастника преступления.

Фигурантам грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.