В Одесской области задержали стрелявшего в пенсионеров на кладбище

Женщина получила огнестрельное ранение руки, а ее муж — живота и головы.

В Одесской области задержан злоумышленник, который вместе с товарищем в мае стрелял в супругов-пенсионеров на кладбище, расположенном в поселке Бритовка Белгород-Днестровского района.

Как сообщили в Белгород-Днестровском отделе полиции, задержан мужчина, объявленный в розыск из-за покушения на убийство смотрителей за кладбищем.

Как отмечается, 34-летний задержанный вместе со своим 30-летним знакомым ранили из оружия супругов-пенсионеров, которые сделали им замечание по поводу распития на кладбище спиртных напитков. Одного из злоумышленников задержали в день покушения, его сообщника объявили в розыск.

Полицейские сообщили обоим мужчинам (беглецу заочно) о подозрении по ч.2 ст.15 и п.12 ч.2 ст.115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

На след скрывшегося фигуранта вышли местные оперативники.

«Схватили его по месту жительства знакомых. Сейчас мужчина ждет избрания меры пресечения в изоляторе временного содержания. Ему грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение», — рассказал начальник Белгород-Днестровского районного отдела полиции Олег Чукань.

Стрельба на кладбище

Как сообщал УНИАН, 27 мая в поселке Бритовка Белгород-Днестровского района Одесской области двое злоумышленников устроили стрельбу на кладбище. В результате ранения получили смотрители за кладбищем — 72-летний мужчина и его 66-летняя супруга.

Женщина обходила территорию и увидела двух неизвестных, которые распивали спиртные напитки. Она сделала им замечание, а они начали оскорблять пенсионерку и нецензурно ругаться. Услышав шум, за женщину вступился ее муж. Злоумышленники выстрелили в сторону супругов, в результате чего потерпевшая получила огнестрельное ранение руки, а ее муж — живота и головы.

В тот же день 30-летний подозреваемый был задержан на улице райцентра Белгород-Днестровский и помещен в изолятор временного содержания. Второй мужчина был объявлен в розыск. // УНИАН