В Одесской области жестоко избили и изнасиловали пожилую женщину

В селе Михайловка Одесской области банда извращенцев ворвались в дом к 74-летней пенсионерке. Неизвестные изнасиловали женщину и сильно ее избили.

Сонную женщину ударили по голове, а потом начали насиловать. Сколько было преступников, неизвестно. Женщина слышала несколько голосов, среди которых якобы даже женские.

В доме женщина живет одна. Дети, которые живут отдельно, ежедневно наведываются к матери. Поэтому уже утром пенсионерку нашла ее дочь.

Женщине выбили глаз, сломали нос и ключицу. Пострадавшая находится в больнице в тяжелом состоянии.

— Избитая, с признаками насилия и в тяжелом моральном состоянии. Она находится у нас в хирургическом отделении, наблюдается специалистами: хирургом, невропатологом, психиатром, акушер-гинекологом, — рассказала и.о. Главного врача Березовской районной больницы Виктория Борисова.

Насильников правоохранителям не удалось задержать. // ФАКТИ