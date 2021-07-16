В одному з готелів на Прикарпатті, скандально відомий київський нотаріус вистрілив з травматичного пістолета дівчині в обличчя
Нотаріус із Києва Андрій Хижняк вистрілив з травматичного пістолета дівчині в обличчя, а її братові — розбив голову пістолетом. Це відбулася у одному з готелів на Прикарпатті у ніч на 10 липня. Раніше чоловік фігурував у розслідуванні журналістів проєкту «Слідство.Інфо» — як юрист, який реєстрував примусове вилучення «кредитних» автомобілів за сумнівними заборгованостями.
За словами Богдана Коваліва, його рідні разом із друзями ввечері сиділи у відпочинковій кімнаті в готелі, коли до них прибіг агресивно налаштований Андрій Хижняк. Чоловік почав кричати на них через нібито куріння у приміщенні, хоча цього, за словами, Коваліва не було. Після цього нотаріус пішов до свого номера — та згодом повернувся.
Прибігши до відпочивальників знову, Хижняк продовжив агресивно кричати на людей та погрожував «усіх перестріляти». Коли інші люди почали його знімати на відео — чоловік вибив телефон із рук.
Далі, як зазначає Ковалів, один із відпочивальників, його племінник, підійшов до Хижняка, щоб мирно врегулювати конфлікт, але той спалахнув ще більше. Після чого чоловік дістав травматичний пістолет і вдарив ним хлопця по голові і, відійшовши на кілька метрів, стріляв з нього в людей.
Куля влучила в обличчя дівчині — сестрі постраждалого. Потім Хижняк забрав гільзу і повернувся у свій номер.
Вранці наступного дня, як розповідає Ковалів, ситуація змінилася — тепер поліцейські інкримінували Хижняку нанесення легких тілесних ушкоджень. Про саме таку кваліфікацію злочину йдеться на сайті Нацполіції. За інформацією Коваліва, Хижняка випустили з СІЗО і зараз він перебуває на волі.
Андрій Хижняк фігурує у розслідуванні «Слідства.Інфо» щодо вилучення «кредитних» автомобілів за сумнівними ознаками. Перед Революцією Гідності сотні людей придбали у кредит автомобілі через українську дочірню компанію «Порше банку» — «Порше мобіліті».
Позичальники «Порше» брали кредити у гривні, а от сплачувати більшу частину рахунку їм довелося у прив’язці до курсу долару через сумнівний пункт у договорі. Зрештою, значну кількість автівок конфіскували — їхні власники зачасту навіть не були попереджені про це. Андрій Хижняк виконував роль так званого «чорного» нотаріуса — він реєстрував сотні виконавчих листів на вилучення цих автомобілів.