В Охтирці правоохоронці врятували заручницю: зловмисник погрожував підірвати гранату

Правоохоронці провели успішну спецоперацію із затримання озброєного чоловіка, який погрожував підірвати гранату та утримував заручницю. Завдяки професійним діям поліції та Служби безпеки України вдалося уникнути жертв та забезпечити безпеку громадян.

За даними слідства, 36-річний мешканець Охтирки став фігурантом кримінального провадження у справі вимагання (ст. 189 ККУ) та поширення злочинного впливу (ст. 255-1 ККУ). Під час спроби проведення санкціонованого обшуку чоловік зачинився у будинку, погрожуючи підірвати гранату та взяв у заручники свою 24-річну співмешканку.

На місце події прибув керівник Охтирського районного відділу поліції, який розпочав переговори з зловмисником. У ході перемовин співробітникам поліції та СБУ вдалося звільнити заручницю та вилучити у зловмисника гранату, запобігши можливому вибуху. Після цього чоловіка було затримано.

Під час обшуку у будинку зловмисника правоохоронці виявили та вилучили: гранату з запалом, гранатометну гранату, два автомати, набої, частини пістолета та інші речові докази.

За даним фактом слідчі відкрили провадження за статтями 263 (незаконне поводження зі зброєю), 147 (захоплення заручників) та 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру.

Відділ комунікації поліції Сумської області