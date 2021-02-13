В оккупированном Краснодоне ФСБшники развернули контрафактный табачный бизнес

На оккупированной РФ территории Луганской области, в так называемой «ЛНР», сотрудники Федеральной службы безопасности России курируют бизнес по производству контрафактного табака.

Сигареты, производимые на подпольном заводе в захваченном террористами Краснодоне, впоследствии попадают на территорию Российской Федерации, а затем отправляются в страны Западной Европы.

Об этом НВ стало известно из аналитической записки Службы безопасности Украины, находящейся в распоряжении редакции.

Группа сотрудников ФСБ работает под прикрытием в качестве так называемого спецподразделения «СОБР МВД ЛНР». Ей руководит гражданин РФ Олег Вадимович Гармаш, 47-летний уроженец Уссурийска (должность прикрытия — разведчик группы разведки «СОБР МВД ЛНР» подполковник Олег Вадимович Фандорин, позывной «Амиго»), сообщается в записке СБУ.

На контролируемом ФСБ заводе производятся подделки сигаретных брендов Parliament, Bond, L&M и других.

«В 2018 году получена информация о «крышевании» руководством т.н. «МГБ ЛНР» (в то время заместитель министра т.н. «МГБ ЛНР» Басов А.В.) противоправной деятельности ООО «Луч» (г. Луганск, ул. Лутугинская, 26), связанной с налаживанием схемы реализации и контрабандного перемещения в РФ крупных партий сигарет с территории т.н. «ЛНР». Табачные изделия переправляются на территорию РФ на автомобилях марки «Камаз» и «Урал» из с. Провалье Свердловского района ВОТ Луганской области в колонне военных машин т.н. «2 АК НМ ЛНР», — отмечается в записке Службы безопасности.

По информации спецслужбы, только за 2017 год в РФ с оккупированной территории Луганской области вывезли около 25−26 тысяч ящиков контрафактных сигарет, при этом задействовали 500−600 легковых и около 50 грузовых автомобилей.

«За контрабанду одного ящика табачных изделий руководство т.н. „МГБ ЛНР“ получает 250−300 руб. (средства передаются через посредников из так называемой „службы пограничной охраны МГБ ЛНР“). Согласно полученным данным, на территории РФ данный канал контрабанды находится под контролем руководства Прокуратуры и ФСБ РФ по Ростовской области», — сообщили НВ в СБУ.

В то же время на территории так называемой «ЛНР» действуют около 40 теневых конвертационных центров, которые курирует начальник «отдела экономической безопасности МГБ ЛНР» С. Косач, отмечается в записке.

«Крышуют» контрабанду товаров на территорию РФ сотрудники так называемой «СПО МГБ ЛНР». А боевики из рядов «2-го Армейского корпуса Народной милиции ЛНР» обеспечивают перемещение товаров на подконтрольные Украине территории вне КПВВ.

СБУ также стало известно, что за денежное вознаграждение сотрудники «Управления внутреннего уголовного розыска МГБ ЛНР» под контролем военной контрразведки ФСБ РФ (ОГ «Купола») включают в обменные списки плененных граждан Украины.

Помимо контрабанды табака и другой незаконной деятельности представители ротационных групп ФСБ РФ на временно оккупированных территориях обеспечивают контроль за реализацией угля энергетической группы, добываемого предприятиями т.н. «ЛНР» и «ДНР», отмечается в документе.