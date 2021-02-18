В окружной админсуд Киева не пустили детективов НАБУ, которые хотели доставить Вовка на избрание меры пресечения (видео)

Детективы НАБУ дважды, 8 и 16 февраля 2021, прибывали в Окружной административный суд Киева для выполнения постановлений ВАКС о принудительном приводе подозреваемого главы ОАСК в суд для участия в заседании по избранию ему меры пресечения.

Выполнить решение не удалось: она не дает права задерживать подозреваемого или проникать в его жилища или иного владения, а глава и судьи ОАСК приняли все меры для того, чтобы детективы не могли попасть в помещение суда.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины.

Как известно, ВАКС разрешил детективам НАБУ осуществить принудительный привод Павла Вовка, подозреваемого в организации ОПГ и захвате власти, на заседание в ВАКС на 8 февраля для избрания меры пресечения. Сам Вовк 8 февраля назвал «странным» и «незаконным» решение ВАКС о его принудительном приводе для избрания меры пресечения и заявил, что не собирается его выполнять. На указанную дату детективы не доставили Вовка, поскольку не смогли его найти.

Кроме того, что детективам НАБУ в ОАСК постоянно сообщают об отсутствии главы на рабочем месте из-за его пребывания в отпуске, там изменили пропускной режим. С ноября 2020 года попасть на второй этаж, где находится рабочее место подозреваемого председателя суда, посторонним лицам можно только по разрешению, которое, в свою очередь, предоставляет один из подозреваемых участников преступной организации, возглавляемой председателем ОАСК. Сейчас детективы воздерживаются от силового проникновения в судебное учреждение.

В то же время, сам глава ОАСК в социальных сетях создает видимость открытости правосудия, публикует ложные заявления и обвинения в адрес НАБУ.

«Решить эту ситуацию может только Генеральный прокурор, чья бездеятельность в течение полугода лишает следствие возможности использовать предусмотренные законодательством процедуры для достижения задач уголовного судопроизводства. Начиная с июля 2020 года и до сих пор, детективы НАБУ трижды инициировали перед Генеральным прокурором ходатайства о предоставлении разрешения на задержание подозреваемого главы ОАСК обращения с этими ходатайствами к ВСП (Высший совет правосудия, – ПН). Однако ОГП до сих пор этого не сделал. Председатель и судьи ОАСК грубо нарушают законные требования следствия и суда, прикрываясь пунктами УПК Украины относительно гарантий судейской неприкосновенности, а также противоречивой позицией Высшего совета правосудия, которая не может иметь преюдиционного значения и опровергается решениями ВАКС», – подчеркнули в НАБУ.

Также в НАБУ обнародовали хронологию обращений Бюро с ходатайствами и ответными действиями ОГП.

В июле 2020 года НАБУ подает ходатайство о предоставлении согласия о задержании судей ОАСК и содержание под стражей на согласование Генеральному прокурору. В августе 2020 года ОГП дает ответ о необходимости доработки ходатайство по формальным основаниям.

В ноябре НАБУ повторно подает ходатайство о предоставлении согласия о задержании судей ОАСК и содержание под стражей на согласование Генпрокурору. Кроме того, учитывая неоднократные случаи сокрытия от органа досудебного расследования и невыполнение подозреваемыми законных требований детектива, Генеральному прокурору направляются ходатайства о проведении обысков по ряду адресов, в которых, по имеющимся данным, находились лица, объявленные на тот момент в розыск. В декабре НАБУ получает ответ, что вопрос согласования соответствующих ходатайств будет решен после уточнения позиции ВСП, учитывая предварительное рассмотрение ходатайств об отстранении судей ОАСК (указанная позиция не соответствует требованиям законодательства и препятствует достижению задач уголовного судопроизводства).

В феврале 2021 года после очередного обращения НАБУ к Генпрокурору с просьбой рассмотреть соответствующие ходатайства, ОГП направляет ответ, которой соглашается с позицией ВСП об отсутствии у судей ОАСК статуса подозреваемых. В ведомстве отмечают, что указанная позиция прямо противоречит позиции самого же ОГП, который утверждал ходатайство об отстранении судей ОАСК (во время которого обязан был проверить основания для обращения с соответствующим ходатайством, в том числе и приобретение подозреваемыми их статуса), позиции ВАКС, который при рассмотрении ходатайств о продление сроков подтвердил приобретение всеми подозреваемыми их статуса.

Инициированные в ноябре 2020 года ходатайства о проведении обысков до сих пор остаются без ответа. Повторные ходатайства, поданные лично и.о. руководителя САП 15 февраля 2021 года, Генпрокурор не поддержала.

Как известно, подозреваемые судьи ОАСК уже длительный период игнорируют судебные заседания в Высшем антикоррупционном суде, где им должны избрать меры пресечения. В конце ноября НАБУ просило Генпрокурора и ВСП разрешить задержать судей ОАСК, подозреваемых в захвате власти.

Напомним, как 17 июля 202 года детективы НАБУ сообщили о подозрении главе Окружного административного суда Киева Павлу Вовку, его заместителю Евгению Аблову и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины Зиновию Холоднюку. Судей подозревают в создании преступной организации и захвате власти. Высший совет правосудия отказался отстранять главу Окружного админсуда Киева Павла Вовка и других судей ОАСК.

Отметим, что Окружной админсуд Киева известен своими резонансными и скандальными решениями, в частности, он принял решение об отстранении Сытника с должности директора НАБУ. Несмотря на это, глава Минюста заявил, что Сытник остается директором НАБУ.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил начать консультации с Высшим советом правосудия о ликвидации Окружного административного суда города Киева.

3 ноября НАБУ объявило в розыск главу Окружного административного суда Киева Павла Вовка.

Также напомним, как были обнародованы записи разговоров с участием председателя ОАСК Павла Вовка, председателя ГСА Зиновия Холоднюка и других фигурантов дела в отношении препятствования назначению победителя конкурса на должность главы ГСА. По данным следствия, Вовк принял предложение, в ответ потребовав назначить «своих людей» в состав Высшей квалификационной комиссии судей Украины по квоте ГСА.

В декабре 2020 года НАБУ разыскало главу ОАСК на празднике у Кивалова и вручило повестку в суд — при этом детективам опять пришлось бежать за судьей. 1 февраля этого года детективам НАБУ опять пришлось бегать за скандальным главой суда Вовком. // Преступности.НЕТ