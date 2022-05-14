В окупований Севастополь звозять вбитих і поранених рашистів з острова Зміїний

Із сорока зв’язківців збройних сил рФ, відряджених на острів Зміїний, живими повернулися восьмеро. Одночасно евакуйовано десять тіл загиблих. Всі вони військовослужбовці частини спецзв’язку збройних сил РФ, яка дислокується в окупованому Севастополі.

На сьогодні у севастопольському військовому шпиталі переповнено хірургії та травматології. У зв’язку з високим навантаженням в палатах встановлюється по сорок ліжок.

Через велику кількість поранених на території Криму активно ведеться кампанія щодо донорства крові. Окупаційна влада вимагає від підприємців відправляти працівників до пунктів здачі крові. При цьому, донором може стати хто завгодно – жодних медичних документів не вимагається, обстеження не проводиться.

Одночасно на «державні підприємства» півострова надійшло розпорядження окупаційної влади про відправлення до місцевих військкоматів визначеної кількості чоловіків (залежить від загальної кількості співробітників). Їм пропонується підписати контракти зі збройними силами РФ на строк від трьох місяців до одного року. Обіцяють несення служби на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей.

Як показує практика, подібні обіцянки окупантами не виконуються. Багато полонених рашистів скаржаться саме на те, що попри обіцянки «виконувати виключно поліційні функції у захоплених населених пунктах», вони одразу опиняються на передовій.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України