В окупованій Ялті невідомий убив подружню пару з Дніпропетровщини

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Чоловік прийшов до них додому, забив битою та втік.

Вбивство сталося вранці 29 вересня на Гірській вулиці.

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Невідомий чоловік прийшов до будинку, де жили двоє подружжя з Дніпропетровської області: 66-річний Володимир та 58-річна Вікторія.

Розмов із сім’єю він вести не став, а заходився бити чоловіка та дружину битою. Впоратися з гостем не вдалося навіть удвох — він убив Володимира з Вікторією, залишив їхні тіла на цокольному поверсі будинку та пішов. При цьому чоловік спочатку обшукав будинок – усередині будівлі поліцейські виявили розкидані речі та порвані документи.

Наступного дня на сполох підняв один із знайомих родини. Він захвилювався, що подружжя не виходить на зв’язок, і звернувся до поліції, яка й виявила тіла.

Через що взагалі виник конфлікт і ким був убивця, поки що неясно — за попередньою версією, це міг бути місцевий найманий працівник на ім’я Руслан. Нині його намагаються знайти. // Baza

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