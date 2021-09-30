В Оренбургской области РФ после пожара нашли тела трёх убитых студенток медколледжа

СК Оренбургской области возбудил уголовное дело об убийстве трёх человек в городе Гае

На Молодежной улице в городе Гае рано утром 30 сентября тушили пожар в квартире. В помещении нашли тела двух убитых молодых девушек. Еще одну нашли во дворе дома.

Как сообщает областной СК, на телах погибших нашли следы насильственной смерти. Местные СМИ уточняют, что девушки 17,18 и 19 лет были зарублены топором. Погибшие снимали в доме квартиру, которая загорелась в 4:45 по местному времени.

По результатам проверки сообщения о насильственной смерти трёх человек СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».

На месте работает следственно-оперативная группа.

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Студент, которого СМИ объявили подозреваемым в убийстве трех студенток в Гае, сам пришел в полицию

18-летний парень, который раньше встречался с одной из убитых в Оренбургской области студенток медколледжа, сам пришел в полицию, после того как увидел ориентировку на себя в СМИ.

Как сообщает 30 сентября НТВ, он представил правоохранительным органам алиби — в день накануне убийства и утром сегодня он был в Уфе. Молодой человек также уверял, что давно уже не общался с погибшими.

После обнаружения после пожара в квартире на Молодежной улице тел двух студенток и на улице у дома третьей СМИ сообщили, что по подозрению в совершении убийства ищут молодого человека одной из погибших — 18-летнего Анвара. // Фонтанка