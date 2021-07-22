В отриманні «відкатів» за перемогу в тендерах викрили начальника одного з управлінь Пенсійного фонду в Івано-Франківській області

Розмір неправомірної вигоди становив 10-15% від загальної суми договору.

Сьогодні, 22 липня, посадовця затримали оперативники управління стратегічних розслідувань в Івано-Франківській області спільно зі слідчими обласної поліції. Начальник структурного підрозділу обласного управління Пенсійного фонду налагодив корупційний механізм отримання перемоги підприємцями під час державних закупівель та подальше перерахування переможцям коштів за виконані роботи. Розмір неправомірної вигоди складав 10-15% від загальної суми договорів.

У ході процесуальних заходів поліцейські задокументували факт вимагання ним 10% «відкату» від підприємця за розрахунки щодо проведеного ремонту, а також подальше сприяння у перемозі тендерів.

За підтримки КОРД посадовця затримали під час отримання 12 тис грн. Вирішується питання про затримання його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та оголошення про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

За вимагання та отримання службовою особою неправомірної вигоди чинним законодавством передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Івано-Франківська обласна прокуратура.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України