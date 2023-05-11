В п’яній сварці в Києві чоловік 25 разів вдарив ножем жінку, після чого намагався вкоротити собі віку

Зловмисник понад 25 разів вдарив ножем жінку, після чого намагався вкоротити собі віку. Наступні п’ятнадцять років він може провести за ґратами.

До поліції Києва від жінки надійшло повідомлення про те, що їй зателефонувала донька та попросила про допомогу: киянка розповіла матері, що знайомий зачинив її у квартирі та наносить ножові поранення. На місце події негайно прибули оперативники та слідчо-оперативна група Деснянського управління поліції.

Як розповів заступник начальника територіального управління поліції – начальник кримінальної поліції Денис Телятник, правоохоронці зламали двері та увійшли до оселі:

«У помешканні ми виявили тіло 47-річної киянки з численними колото-різаними ранами. Виявилось, що чоловік з власницею оселі вживали на кухні спиртні напої. Під час застілля киянин вирішив з’ясувати стосунки, у ході чого схопив ніж та вдарив ним жінку у груди. Потерпіла намагалась врятуватися та втекла до спальні, де нападник продовжив наносити їй удари ножем. Жінка встигла зателефонувати матері та попросити про допомогу. Після скоєного чоловік намагався здійснити самогубство та порізав собі шию. Під час попереднього огляду судово-медичний експерт виявив на тілі жінки більше 25 поранень».

Наразі фігурант знаходиться у лікарні. Криміналісти вилучили з квартири речові докази та ймовірне знаряддя вчинення злочину – ніж.

«За погодженням із Деснянською окружною прокуратурою міста Києва слідчі Деснянського управління поліції повідомили 54-річному киянину про підозру у вчиненні злочину, передбаченому частиною першою статті 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. Санкція статті передбачає позбавлення волі до п’ятнадцяти років», – додав правоохоронець.

Відділ комунікації поліції Києва

Наталія Федоровська