В Подмосковье россиянин зарезал граждан Узбекистана и Украины

Двойное убийство совершено в подмосковном Королеве в субботу днем. Подозреваемый уже задержан.

Как стало известно «МК», ЧП произошло в частном доме.

В 17.35 здесь были обнаружены трупы 47-летнего уроженца Узбекистана и 55-летнего уроженца Украины. Оба скончались от ножевых ранений. Один из них был убит в коридоре на 2-м этаже, другой – в комнате на том же этаже.

По горячим следам стражи порядка задержали 57-летнего жителя республики Тыва. По предварительной версии, убийству предшествовала ссора во время распития спиртных напитков.