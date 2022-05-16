В поліції запроваджено механізм прийняття рішення щодо заборони в’їзду суб’єктам підвищеного злочинного впливу

У квітні Міністр внутрішніх справ України уповноважив підрозділи стратегічних розслідувань Національної поліції приймати рішення про заборону в’їзду в Україну іноземцям та особам без громадянства. Відповідний наказ МВС зареєстрований у Мін’юсті.

Відтепер задля більш ефективної протидії транснаціональній та етнічній організованій злочинності Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції має можливість ініціативно приймати рішення про заборону в’їзду на територію нашої держави особам категорій «вор в законі», «кримінальний авторитет», підконтрольним та наближеним до них особам.

Крім того, підрозділи стратегічних розслідувань матимуть змогу мінімізувати вплив на життєздатність країни з боку проросійськи налаштованих категорій осіб, які мають намір дестабілізувати ситуацію як в окремих регіонах країни, так і в державі в цілому.

Такий документ був прийнятий задля вчасного реагування, запобігання вчиненню злочинів та швидкого вирішення питань щодо недопущення в нашій країні діяльності представників іноземного «криміналітету», їх спільників і спонсорів.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України