В Польше полиции сдался украинец, подозреваемый в нанесении ножевых ранений двум студентам-соотечественникам

В Польше 19-летний украинец, которого разыскивали за ножевые ранения двух студентов-соотечественников, сам пришел в отделение полиции.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Подкарпатского воеводства.

«19-летний гражданин Украины, разыскиваемый со вчерашнего дня, сегодня утром явился в отделение полиции в Жешуве. Мужчину арестовали», — говорится в сообщении.

Отмечается, что полиция под надзором прокуратуры выясняет обстоятельства инцидента, произошедшего накануне в Жешуве. Украинцы, которые попали в больницу, имеют серьезные травмы.