В помещении, в котором находился президент ФК «Ингулец», произошел взрыв. Сообщают об одном погибшем

Вчера вечером в комнате, где находился президент футбольного клуба “Ингулец” Александр Поворознюк, произошел взрыв.

Эту информацию корреспонденту УНН подтвердили в Петровском отделении полиции Долинского отдела полиции ГУНП в Кировоградской области.

“Да, у нас такая ситуация случилась”, — сказал заместитель начальника Петровского отделения полиции Долинского отдела полиции ГУНП в Кировоградской области Виталий Косенко. Подробности предоставлять он отказался.

Также информацию о взрыве подтвердила местная журналистка Оксана Лищенюк. Она рассказала, что в помещении вместе с президентом клуба Александром Поворознюком было три человека. “Их было 3. Подробностей пока неизвестно, один пострадавший умер. Где Александр Поворознюк не знаю, но угрозы жизни нет. Конфликта не было”, — сказала она.

Исполнительный директор ФК Ингулец сообщил по телефону, что у него никакой информации нет: “Пока ничего не могу сказать. Я не в курсе совсем этой ситуации. Нахожусь в командировке, не хочу говорить того, чего не знаю”.

Вечером, 20 апреля, в СМИ появилась информация, что в помещении, где находился президент футбольного клуба “Ингулец” Александр Поворознюк, взорвалась граната. Никакой информации о количестве пострадавших тогда не приводилось.