В порту Одеси прикордонники виявили позашляховик, викрадений аж у Мексиці

10 лютого прикордонники Одеського загону виявили викрадений позашляховик, який перебував у міжнародному розшуку.

До Одеського морського торговельного порту у контейнері з США прибув автомобіль Jeep 2020 року випуску. Під час здійснення заходів прикордонного контролю щодо даного транспортного засобу відбулось спрацювання бази даних «Інтерпол».

В подальшому охоронці кордону з’ясували, що автомобіль був викрадений у Мексиці понад два місяці тому.

Про факт виявлення позашляховика та спрацювання бази даних поінформовано чергового Укрбюро Інтерполу.

Наразі автомобіль та усі супровідні документи на нього передано співробітникам Національної поліції для проведення подальших заходів. // Вартові еспресо