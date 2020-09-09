В порту «Южный» в контейнере с бананами нашли партию кокаина на 17 миллионов долларов

В «Морском порту Южный» оперативные сотрудники Государственной пограничной службы Украины задержали рекордную партию кокаина.

Об этом сообщили в пресс-центре ГПСУ.

Наркотические средства перемещались в контейнере с грузом бананов, который прибыл на судне из Республики Эквадор. Благодаря полученной оперативными сотрудниками ГПСУ информации попытку контрабанды наркотических средств было приостановлено.

В контейнере оперативные сотрудники обнаружили 100 расфасованных брикетов с кокаином. Общий вес наркотических средств составляет около 112 килограммов. Стоимость изъятых наркотических средств на теневом рынке составляет более 17 миллионов долларов США.

Дальнейшие процессуальные действия продолжаются.

Операцию провели оперативные сотрудники Госпогранслужбы совместно с сотрудниками Одесской таможни Гостаможслужбы, УСБУ в Одесской области, группы портового контроля (ССР) и под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области. // Преступности.НЕТ