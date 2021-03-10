В результате взрыва в многоэтажке в Бердянске погибли двое мужчин

Правоохранители сообщают о двух погибших мужчинах. Также вследствие взрыва серьезно пострадала женщина, которую в тяжелом состоянии госпитализировали.

Кроме того, издание приводит информацию от полиции, которая сейчас отсутствует на сайте ведомства.

Указано, что 10 марта в 09:40 в Бердянское районное отделение полиции поступило сообщение о том, что в квартире на седьмом этажа по улице Волонтеров в городе Бердянск произошел взрыв.

«На месте происшествия правоохранители установили, что в квартире произошел взрыв неизвестного устройства. В результате взрыва на месте погибли жители квартиры — двое мужчин 50 и 60 лет, женщина 1971 года рождения с телесными повреждениями в тяжелом состоянии госпитализирована в больницу», — указано в сообщении. // РБК-Украина