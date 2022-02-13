В результаті стрілянини у Гранітному загинуло двоє осіб, ще двох із пораненнями госпіталізували

Наразі зловмисників затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Поліція розпочала розслідування.

Подія сталася сьогодні, 13 лютого, близько 00:45 ранку на території кафе в селі Гранітне Волноваського району. До поліції надійшло повідомлення про те, що в результаті конфлікту між відвідувачами, невідомі почали стріляти зі зброї.

На виклик відразу прибули бійці спецпідрозділу КОРД, слідчо-оперативна група поліції Волновахи та «швидка». Попередня інформація щодо постраждалих: одна людина загинула на місці, ще одна — в лікарні, а двох із пораненнями госпіталізували.

Правоохоронці затримали двох чоловіків у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Поліцейські вилучили речові докази, зокрема зброю.

Наразі проводяться першочергові слідчі дії. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 115 ч.2 п.1,7 (умисне вбивство двох або більше осіб з хуліганських мотивів), 15 ч. 3 ст. 115 ч.2 п.1,7 (замах на умисне вбивство) та ч.4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Слідчі дії тривають під процесуальним керівництвом Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил.

Відділ комунікації поліції Донецької області