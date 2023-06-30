В результаті стрілянини в аеропорту Кишинева загинули двоє людей: що відомо про нападника та жертв

Стрільцем, який убив у Кишинівському аеропорту двох людей, виявився 43-річний громадянин Таджикистану, якому заборонили в’їзд до Молдови. Жертвами нападника стали прикордонник та співробітник охорони.

Про це повідомляє УНН із посиланням на NM.

“Стрілком, який убив у Кишинівському аеропорту прикордонника та співробітника охорони, виявився 43-річний громадянин Таджикистану, якому заборонили в’їзд до Молдови”, – цитує NM прем’єра Молдови Доріна Речана.

Речан повідомив, що 43-річному громадянинові Таджикистану відмовили у в’їзді до Молдови з міркувань безпеки. Під час супроводу його в стерильну зону для оформлення процедури повернення в країну походження він застрелив зі зброї, відібраної у співробітника прикордонної поліції, прикордонника та співробітника служби безпеки аеропорту. Також він поранив пасажира, якому зараз надають медичну допомогу.

Президентка Молдови Майя Санду також прокоментувала інцидент і висловила співчуття родинам загиблих.

“Сьогодні в аеропорту стався серйозний інцидент, під час якого іноземний громадянин, якому влада Республіки Молдова відмовила у в’їзді в країну, смертельно застрелив двох людей – прикордонника та співробітника служби безпеки аеропорту.

Щиро співчуваємо сім’ям та близьким загиблих – втрата близьких – це величезний біль для родин. Це сумний день для всіх нас.

Державні установи перебувають у стані підвищеної готовності, поліція та правоохоронні органи мобілізовані по всій території Республіки Молдова”, – написала Санду на своїй сторінці у Facebook.