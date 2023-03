В результаті стрілянини в християнській школі у США загинули троє дітей та стрілок

Щонайменше троє дітей загинули в результаті перестрілки в християнській школі Теннессі в понеділок.

Про це повідомляє УНН з посиланням на NBC News.

За словами поліції, інцидент з «активним стрільцем» стався у школі Covenant School у Нешвіллі, коли офіцери «напали» на нападника.

“Трьох педіатричних пацієнтів було доставлено до дитячої лікарні Монро Карелл, всі з вогнепальними пораненнями”, – сказав представник медичного центру. “Всі троє були оголошені мертвими після прибуття”.

Імена, вік жертв та нападника не розголошуються.

Невдовзі після того, як поліція оголосила, що стрілець мертвий, Бюро розслідувань Теннессі також заявило, що «наразі загрози громадській безпеці немає».

За даними The Covenant School, у кампусі працюють 33 вчителі, при цьому співвідношення студентів та викладачів становить 8 до 1.

An active shooter event has taken place at Covenant School, Covenant Presbyterian Church, on Burton Hills Dr. The shooter was engaged by MNPD and is dead. Student reunification with parents is at Woodmont Baptist Church, 2100 Woodmont Blvd. pic.twitter.com/vO8p9cj3vx

— Metro Nashville PD (@MNPDNashville) March 27, 2023