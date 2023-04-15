В результаті вибуху гранати у Деснянському районі столиці були травмовані чоловік та жінка

Сьогодні ввечері до поліції Києва надійшла інформація про те, що на вулиці Милославській було чутно вибух та у подальшому виявлено жінку і чоловіка із тілесними ушкодженнями.

Попередньо правоохоронці з’ясували, що вибухнула граната, внаслідок чого чоловік та його знайома отримали тілесні ушкодження. На даний час потерпілих госпіталізовано у лікарню.

Поліцейські встановлюють усі обставини інциденту. На місці працюють профільні служби.

Відділ комунікації поліції Києва