В результаті вибуху гранати у Деснянському районі столиці були травмовані чоловік та жінка
Сьогодні ввечері до поліції Києва надійшла інформація про те, що на вулиці Милославській було чутно вибух та у подальшому виявлено жінку і чоловіка із тілесними ушкодженнями.
Попередньо правоохоронці з’ясували, що вибухнула граната, внаслідок чого чоловік та його знайома отримали тілесні ушкодження. На даний час потерпілих госпіталізовано у лікарню.
Поліцейські встановлюють усі обставини інциденту. На місці працюють профільні служби.
Відділ комунікації поліції КиєваTweet