В результаты вибуху гранати у Святошинському районі столиці загинув чоловік

На місці працюють профільні служби та правоохоронці, які проводять перевірку.

До поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення про вибух у приватному будинку на вулиці Юрія Клена, що у Святошинському районі столиці.

За вказаною адресою негайно виїхали слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції, криміналістична лабораторія, судово-медичний експерт, лікарі та вибухотехніки.

Попередньо правоохоронці встановили, що вибух стався внаслідок підриву боєприпасу, схожого на гранату РГД-5. Вибухотехніки обстежили приміщення та прибудинкову територію. Під час огляду помешкання слідчі вилучили зброю та боєприпаси, походження та вид яких буде встановлено після експертного дослідження.

В ході першочергових слідчих дій на балконі другого поверху правоохоронці виявили мертвим 59-річного власника помешкання, на тілі якого судово-медичний експерт виявив поранення, схожі на осколкові. Тіло направлено на проведення судово-медичної експертизи.

Відомості про дану подію належним чином зареєстровано у журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Святошинського управління поліції.

Після проведення перевірки події буде надана правова кваліфікація.

Відділ комунікації поліції Києва