В России 13-летний подросток безнаказанно изнасиловал, а затем убил 12-летнюю девочку

СКР по Красноярскому краю расследует дело в отношении 13-летнего подростка по факту неоднократного изнасилования 12-летней девочки, которую затем подозреваемый убил вместе с подельником.

Как сообщается на сайте ведомства, в настоящее время возбуждено также тело по статье «Халатность» в отношении инспектора по делам несовершеннолетних ОУУПиПДН МО МВД России «Шушенский». Ей уже предъявлено обвинение.

В материалах дела говорится, что в январе этого года в полицию поступила информация, что 13-летний подросток изнасиловал 12-летнюю девочку. Однако инспектор не приняла никаких мер, не изолировала подростка от общества, ввиду чего он продолжил заниматься противоправной деятельностью.

В мае этого года подросток вместе с другим лицом предпринял в отношении 12-летней школьницы сексуальное насилие, а затем оказал пособничество в ее убийстве.

Сейчас устанавливаются все подробности этого дела. // МК